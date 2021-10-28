Украина Убийство активиста "Правого сектора" в Сумах: Полиция озвучила основные версии и мотивы

2021-10-28 15:46

Полиция рассматривает две версии убийства активиста "Правого сектора" Александра Иванины в Сумах. Об этом сообщает полиция региона.

"Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства, совершенного по заказу в связи с деятельностью потерпевшего, и убийство на почве личных неприязненных отношений", - сказано в сообщении.

Как уточняют правоохранители, 28-летний Иванина получил три пулевых ранения в спину и одно в грудную клетку, от чего скончался на месте происшествия.

Его жена рассказала, что приехала с мужем на автомобиле домой, они вышли из машины и пошли к дому. К ним подбежал неизвестный и произвел семь или восемь выстрелов из огнестрельного оружия в Иванину. Тело погибшего направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас возбуждено уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства инцидента и личность причастного к преступлению.

Напомним, что ранее в Сумах убили активиста "Правого сектора". Накануне Иванина пришел на заседание городского совета и выступил с жесткой критикой в адрес местных депутатов и перевозчиков маршруток.