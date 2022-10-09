ВОЙНА В Украине фото Появились спутниковые снимки поврежденного Крымского моста

2022-10-09 09:30

Опубликованы спутниковые снимки, на которых видны повреждения на Крымском мосту после взрыва в субботу.

Источник: снимки PlanetScope, опубликованные компанией Planet в Twitter, журналист Кристофер Миллер в Twitter

Дословно: "Эта пара изображений PlanetScope, сделанных 7 и 8 октября 2022 года, показывает поврежденный мост через Керченский пролив после мощного взрыва сегодня".

Детали: На втором снимке видны сильные повреждения моста.

Позже журналист Кристофер Миллер опубликовал в Twitter дополнительные снимки поврежденного Крымского моста от компании Maxar.

Крымский мост 8 октября, снимок Maxar из Twitter Кристофера Миллера

Maxar тоже опубликовал в Twitter фото моста.

Предыстория:

Утром 8 октября на железнодорожной ветке крымского моста произошел мощный пожар. Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль.

Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".

Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.

Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.