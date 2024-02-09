Мир Впервые сделано фото галактики, расположенной в 15 миллионах световых лет от Земли

2024-02-09 22:12

Космический телескоп Hubble сделал фото галактики ESO 245-5, расположенной в 15 миллионах световых лет от Земли в созвездии Феникса. Об этом сообщила обсерватория ESA.

Напомним, один световой год равен расстоянию, которое со скоростью света можно преодолеть за год.

По словам астрономов, на изображении показано плотно скученное поле звезд, расположенное на фоне пыли, газа и света от более отдаленных небесных объектов.

"Звезды занимают так много места в поле зрения на этом изображении, что рассмотреть, что вы действительно смотрите на большую часть галактики, известной как ESO 245-5, несколько сложно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще одной причиной, по которой человеку сложно определить, что ESO 245-5 является галактикой, является очевидное отсутствие у него структуры.

Обычно телескопу Hubble удается сделать впечатляющие изображения спиральных галактик, на которые так интересно частично смотреть через их чрезвычайно упорядоченные рукава звезд, газа и пыли.

"ESO 245-5, напротив, классифицируется как галактика типа IB(s)m по системе классификации галактик, известной как система Де Вокулера. Обозначение IB(s)m означает, что галактика является неправильной (I), рассеянной (B), имеет легкую спиральную структуру ((s)) и относится к типу Магеллана (m)", - отметили ученые.