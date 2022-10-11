Что делать, если полностью исчезнет мобильная связь - Как найти и выбрать доступную сеть

Что делать, если мобильный телефон перестал выполнять свою основную функцию.
1. Отключить автовыбор сети:
▪️на Android: Настройки - Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор;
▪️на iOS: Параметры - Сотовые данные — Выбор сети;
2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell;
3. Если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выбрать другую сеть;
4. Проверить возможность исходящего вызова, SMS.
Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.
Важно: ежедневно пытайтесь вернуться к сети оператора. Вручную или включив выбор автосети.