ВОЙНА В Украине Что делать, если полностью исчезнет мобильная связь - Как найти и выбрать доступную сеть

2022-10-11 12:27

Что делать, если мобильный телефон перестал выполнять свою основную функцию.

1. Отключить автовыбор сети:

▪️на Android: Настройки - Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор;

▪️на iOS: Параметры - Сотовые данные — Выбор сети;

2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell;

3. Если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выбрать другую сеть;

4. Проверить возможность исходящего вызова, SMS.

Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.

Важно: ежедневно пытайтесь вернуться к сети оператора. Вручную или включив выбор автосети.

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