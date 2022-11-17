ВОЙНА В Украине фото Что делать, если пропала мобильная связь и интернет - Как подключиться к сети другого оператора

2022-11-17 12:28

Что делать, если мобильный телефон перестал выполнять свою основную функцию.

1. Отключить автовыбор сети:

▪️на Android: Настройки - Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор

▪️на iOS: Параметры - Сотовые данные — Выбор сети

2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell

3. Если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выбрать другую сеть

4. Проверить возможность исходящего вызова, SMS.

Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.

Важно: ежедневно пытайтесь вернуться к сети оператора. Вручную или включив выбор автосети.

 

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