Что делать, если мобильный телефон перестал выполнять свою основную функцию.
1. Отключить автовыбор сети:
▪️на Android: Настройки - Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор
▪️на iOS: Параметры - Сотовые данные — Выбор сети
2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell
3. Если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выбрать другую сеть
4. Проверить возможность исходящего вызова, SMS.
Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.
Важно: ежедневно пытайтесь вернуться к сети оператора. Вручную или включив выбор автосети.