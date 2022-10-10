ВОЙНА В Украине Что делать, если вдруг исчезнет мобильная связь

2022-10-10 13:32



1. Отключить автовыбор сети:

▪️на Android: Настройки - Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор;

▪️на iOS: Параметры - Сотовые данные — Выбор сети;

2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell;

3. Если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выбрать другую сеть;

4. Проверить возможность исходящего вызова, SMS.

Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.

Важно: ежедневно пытайтесь вернуться к сети оператора.  Вручную или включив выбор автосети.

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Утренний обстрел Киева: 5 погибших и 47 пострадавших, - ГСЧ 2022-10-10 13:30
Враг подло ударил по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области 2022-10-10 12:28
Ракетный удар по Запорожью: русские террористы снова били по жилым домам 2022-10-10 11:33