ВОЙНА В Украине Что делать, если вдруг исчезнет мобильная связь

2022-10-10 13:32





1. Отключить автовыбор сети:



▪️на Android: Настройки - Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор;



▪️на iOS: Параметры - Сотовые данные — Выбор сети;



2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell;



3. Если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выбрать другую сеть;



4. Проверить возможность исходящего вызова, SMS.



Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.



Важно: ежедневно пытайтесь вернуться к сети оператора. Вручную или включив выбор автосети.