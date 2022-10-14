ВОЙНА В Украине Важно! Приложение для помощи нашей ПВО уже доступно в Play Маркет: видишь ракету – нажимай кнопку

2022-10-14 22:12

Одесситы разработали и запустили приложение для помощи нашей ПВО: видишь ракету – нажимай кнопку

Приложение еПВО для сбора и передачи данных о воздушной обстановке стало доступно для скачивания в сервисе Play Market.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил один из разработчиков Геннадий Сульдин.

В настоящее время доступна версия только для Android-системы, а версию для IOS пока тестируют.

Работает приложение так: если человек увидел воздушную цель, как крылатую ракету или дрон-камикадзе, он должен запустить "єППО", указать, что именно он видел, направить смартфон в направлении движения объекта и нажать большую красную кнопку.

Авторизоваться в "єППО" можно с помощью Дії. Разработчики объяснили, что это необходимо, чтобы работе противовоздушной работы не мешали враги.