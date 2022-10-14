Армия оккупантов истощена, все успехи первых недель войны уже сведены на нет, - британские эксперты GCHQ

Армия рф истощена, а боеприпасы заканчиваются. Так считают британские эксперты из спецслужбы GCHQ.
Несмотря на ракетные обстрелы, действия и решения питуна оказались ошибочными. Расходы на войну потрясающие, а все успехи, которые были достигнуты в начале войны, сейчас сведены на нет.
"В условиях отсутствия эффективного внутреннего противодействия решения российского диктатора оказались ошибочными. Это стратегия высоких ставок, которая приводит к стратегическим ошибкам в суждениях", - заявляет глава службы Джереми Флеминг.