Украинские войска добились подтвержденных успехов в Крынках: карты ISW

Украинские войска продвинулись к западу от Горловки (к юго-западу от Бахмута). Российские войска недавно продвинулись в северной Авдеевке и продолжили позиционные бои с украинскими войсками в этом районе.
Об этом Институт изучения войны (ISW).
Операция №1 - Луганская область
Позиционные бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 9 февраля. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 9 февраля, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Белогоровки (12 км к югу от Кременной).
Украинские и российские источники заявили, что были позиционные бои:
Операция №2 - Донецкая область
Недавно российские войска добились незначительных успехов к западу от Бахмута, а украинские войска недавно продвинулись к юго-западу от Бахмута. На кадрах с геолокацией, опубликованных 9 февраля, показаны подразделения российской 98-й дивизии ВДВ, недавно наступавшие в полях к западу от Бахмута.
Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 9 февраля, показывают, что украинские войска продвинулись к западу от Горловки (к юго-западу от Бахмута).
Позиционные бои продолжались:
Российские войска недавно продвинулись в северной Авдеевке и продолжили позиционные бои с украинскими войсками в этом районе. Видео с геолокацией, опубликованное 9 февраля, показывает, что российские войска продвинулись близко к железнодорожному мосту вдоль улицы Чистякова на севере Авдеевки.
Позиционные бои продолжались:
Сообщается, что российские войска продвинулись дальше в Новомихайловке на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от Донецка 9 февраля.
Позиционные бои продолжались:
"Южная ось"
Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 9 февраля, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Украинские и российские источники сообщили о позиционных боях:
Видео с геолокацией, опубликованное 8 февраля, показывает, что украинские войска недавно добились определенных успехов в Крынках на левом берегу Херсонской области.
Сообщается, что позиционные бои продолжались на восточном берегу Херсонской области 9 февраля.