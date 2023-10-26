ВОЙНА В Украине КАРТА Аналитики ISW сообщили об успехах ВСУ на фронте

2023-10-26 21:37

Вооруженные силы Украины продолжают ведение наступательных действий на Бахмутском направлении — вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Кроме того, они продвинулись к западу от Роботиного на Мелитопольском направлении.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на спикера Сухопутных войск ВСУ подполковника Владимира Фитьо подчеркнул, что украинские войска ведут наступательные действия вблизи Клищиевки и Андреевки, а также бои шли также у Хромового. Тем временем россияне утверждали, что оккупационные силы якобы отразили украинские атаки вблизи Малоилинивки, Андреевки, Курдюмовки и Северного.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отбили российские атаки возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Российские "военкоры" утверждали, что силы РФ атаковали вблизи Берховки и якобы продвинулись северо-западнее Красногоровки.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного и Невельского. Представитель украинской группировки войск "Таврия" полковник Александр Штупун заявил, что частота российских штурмов вблизи Авдеевки уменьшилась.

Российский "военкор" 25 октября заявил, что войска РФ якобы добились "серьезного тактического успеха" на подступах к Авдеевке и близ Степного. В свою очередь глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш опроверг заявления о том, что российские войска контролируют Авдеевский породной отвал. По его словам, это спорная "серая зона".

23 октября украинский офицер запаса обнародовал спутниковые снимки и подтвердил, что российские военные потеряли более 109 единиц техники под Авдеевкой с 10 по 20 октября. По его словам, потери оккупантов в районе Авдеевки превысили потери во время неудачной переправы через Северский Донец в мае 2022-го и, вероятно, превысят потери ростехники в районе Угледара с ноября 2022-го по апрель 2023-го.

Также Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Марьинки, Победы, Новомихайловки и водяного.

Напомним, руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что россияне штурмуют по нескольким направлениям, но без успеха. Захватчики не прекращают попыток оцепить город. ВСУ отразили все атаки россиян.