ВОЙНА В Украине Суд избрал меру пресечения коллаборанту из Бучи, который пытался спрятаться в теробороне

2022-10-19 11:35

Правоохранители задержали в Киевской области жителя города Буча, который сотрудничал с российскими агрессорами и проводил незаконные обыски у мирных граждан. Об этом сообщает Офис генпрокурора в среду, 19 октября.

По данным следствия, подозреваемый имел пророссийские взгляды и во время оккупации Бучи добровольно согласился на сотрудничество с военнослужащими оркостана.

"Он надел военную форму оккупантов, получил от них оружие и на вражеском БТР вместе с неустановленными военнослужащими страны-агрессора приехал в одно из домовладений. Они вошли в дом, в котором находились женщина и мужчина. Вооруженный подозреваемый искал в доме и хозяйственных постройках военнослужащих ВСУ и определенную символику", – говорится в сообщении.

В свою очередь СБУ добавляет, что мужчина планировал войти в состав оккупационной власти Киевской области и продолжать репрессии против украинцев.

"После освобождения города коллаборант остался в регионе и пытался скрыть свои преступления. Поэтому предатель вступил в ряды добровольческого формирования местной территориальной общины. Там он под видом защитника надеялся уйти от правосудия", – заявили в СБУ.

В дальнейшем мужчина планировал восстановить свои связи с оккупантами для передачи им разведданных о дислокации и перемещении украинских войск по территории региона.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры мужчине объявили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч.7 ст.111-1 УК Украины). Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей.

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