ВІЙНА В Україні У Дніпрі затримали місцеву жительку, яка за гроші допомагала коригувати ворожі удари по місту

2026-09-16 08:22

У Дніпрі затримали місцеву жительку, яка допомагала російським спецслужбам готувати нові удари по місту. Про це повідомила пресслужба СБУ .

Жінка збирала інформацію про об’єкти в центральній частині Дніпра та передавала її своєму куратору на росії.

Як встановило слідство, безробітна дніпрянка потрапила у поле зору росіян через Telegram-канали, де шукала можливість швидко заробити. Після цього вона почала ходити містом, непомітно фотографувати потенційні цілі та надсилати знімки ворогу.

Крім того, інформаторка повідомляла російській стороні про місця та наслідки попередніх обстрілів. За даними СБУ, ці відомості могли використовуватися для підготовки повторних атак.

Для зв’язку з куратором жінка використовувала анонімний чат, а після кожного контакту видаляла листування. Під час обшуку у неї вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом.

"Рашисти доручили фігурантці скоригувати повітряні удари", - повідомили в СБУ.

Наразі підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років ув’язнення. Слідство також перевіряє можливу державну зраду.