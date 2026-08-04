ВІЙНА В Україні Ворожі спецслужби вербують українців через сайти та соцмережі - як не потрапити у пастку

2026-08-04 14:35

Спецслужби рашистів зараз активно використовують соціальні мережі (Instagram, Tinder, Telegram, Facebook, TikTok, Bumble тощо) для первинного контакту з потенційними жертвами.

Вони створюють фейкові профілі привабливих дівчат, хлопців, «патріотів» або «військових», щоб увійти в довіру та втягнути людину у злочинну діяльність.

Ключові правила кібербезпеки:

1. Не поспішайте довіряти новим знайомим.

Якщо людина дуже швидко переходить до особистих тем, просить номер телефону або наполягає на переході до Telegram чи Signal – це серйозний привід насторожитися.

2. Перевіряйте профіль співрозмовника.

мало фотографій або всі зроблені під час однієї фотосесії;

мало підписників, але багато однотипних «захоплених» коментарів;

профіль створено нещодавно;

відсутні особисті історії (Stories) або вони з’являються лише під час спілкування з вами;

перевірте фотографії за допомогою зворотного пошуку через Google Images або TinEye.

3. Не надсилайте свої фотографії та відео, особливо інтимного характеру.

Їх можуть використати для шантажу.

4. Не переходьте одразу до «секретних» месенджерів.

Зловмисникам вигідно, щоб спілкування не залишало слідів у соціальній мережі.

5. Будьте скептичними до «термінових» прохань.

Фрази на кшталт «Мені потрібна твоя допомога», «Лише ти можеш мене врятувати», «Це таємниця» – класичні прийоми психологічної маніпуляції.

6. Не повідомляйте незнайомцям своє місце проживання, місце роботи чи службу, а також іншу конфіденційну інформацію.

7. Якщо маєте сумніви – перевірте.

Повідомте про підозрілий контакт:

на офіційний чат-бот СБУ «Спали ФСБшника» у Telegram;

на гарячу лінію СБУ;

у Національну поліцію за номером 102.

Краще зайвий раз перевірити інформацію, ніж стати виконавцем злочину на користь ворога.