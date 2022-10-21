Мир 25 октября в Украине можно будет увидеть солнечное затмение, которое бывает раз в 18 лет

2022-10-21 22:12

В Украине можно будет увидеть непростое солнечное затмение. 25 октября 2022 года произойдет частичное солнечное затмение 124 сароса, которое будет видно в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, а также на северо-востоке Африки.

Затемнение начнется на территории Исландии, а завершится в районе Аравийского моря. Затемнение будет видно в 89 странах и близлежащих территориях.

Это затмение является повторением из-за сароса частичного солнечного затмения 14 октября 2004 года. Следующее затмение данного сароса произойдет 4 ноября 2040 года (повторяется каждые 18 лет 11 дней).

В Украине затемнение можно будет частично увидеть. На долготе Киева оно начнется в 09:22:46, достигнет максимального пика в 10:36:48, а закончится в 11:49:54. С продвижением на восток начало будет более поздним, так, в Харькове затемнение уже следует ожидать в 09:28:43 соответственно.