Фото-видео фото Единственное в году полное солнечное затмение - это реально стоит увидеть

2021-01-01 13:45 35

В декабре произошло единственное в 2020 году полное солнечное затмение. Луна проходила между Землей и Солнцем в течение 24 минут и полностью закрыла светило более, чем на две минуты. В помощь тем, кто находился в этот момент на другом континенте или же просто проспал это уникальное явление, стоит увидеть эти фото.

Наблюдать полное затмение могли жители Чили и Аргентины. 

Частичное затмение можно было увидеть в Тихом океане, Южной Америке и Антарктиде.

Следующие полные солнечные затмения можно будет наблюдать в Антарктиде в декабре 2021 года, в Индонезии и Австралии в апреле 2023 года, в США и Канаде в апреле 2024 года.

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