ВОЙНА В Украине В ОПУ оценили перспективы снятия ограничений на выезд мужчин из Украины

2022-10-20 17:30

 

Несмотря на непопулярность такого решения, власти пока не планируют разрешать выезд студентов, дальнобойщиков и моряков за границу.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

По его словам, если РФ мобилизует миллион человек и хотя бы половину перебросит в Украину, будет существовать потребность в усилении мобилизации.

"Хотя у нас она (мобилизация) и так не прекращалась. Где брать людей, если все разъедутся? Моряк поедет зарабатывать деньги, айтишник и тому подобное, но возвращаться им будет куда? Когда встанет вопрос существования Украины, то где их искать? Мы надеемся, что обойдемся без этого, поэтому для того, чтобы их можно было мобилизовать потом, не очень логичное решение выпускать их сейчас. Сколько вернется назад... У нас эта схема не отработана. Поэтому несмотря на непопулярность этого решения, все дружно сидим и никуда не едем. Министры, советники. Все", – подчеркнул Арестович.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Лягушка в кипятке": эксперт объяснил, зачем путину "военное положение" в оккупированных областях Украины

2022-10-20 21:00

Оккупанты начали бежать из Энергодара, опубликовано фото: "Пакуют в автобусы все, что можно"

2022-10-20 19:00

Стало известно, сколько иранских "мопедов" уничтожили Силы обороны Украины за 36 суток

2022-10-19 18:00

ПВО для Украины. Какие системы могут защитить небо

2022-10-18 22:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Германия и дальше будет помогать Украине оружием, - Шольц

2022-10-20 22:00

В Республиканской партии США есть разногласия по поводу помощи Украине, - Politico

2022-10-20 21:30

"Лягушка в кипятке": эксперт объяснил, зачем путину "военное положение" в оккупированных областях Украины

2022-10-20 21:00

Сводка Генштаба: Иран и рф готовят операторов не только для "Шахедов", но и для новых дронов "Араш-2"

2022-10-20 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Германия и дальше будет помогать Украине оружием, - Шольц 2022-10-20 22:00
В Республиканской партии США есть разногласия по поводу помощи Украине, - Politico 2022-10-20 21:30
"Лягушка в кипятке": эксперт объяснил, зачем путину "военное положение" в оккупированных областях Украины 2022-10-20 21:00
Сводка Генштаба: Иран и рф готовят операторов не только для "Шахедов", но и для новых дронов "Араш-2" 2022-10-20 20:30