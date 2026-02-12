Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 770 ворожих солдат та офіцерів
2026-02-12 13:34
Сили оборони України за минулу добу знешкодили 770 російських загарбників. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 11.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 250 150 (+770) осіб;
- танків – 11 662 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 24 025 (+5) од;
- артилерійських систем – 37 213 (+65) од;
- РСЗВ – 1 641 (+3) од;
- засобів ППО – 1299 (+1) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 132 153 (+1442) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 78 141 (+172) од.
Нагадаємо, раніше українські військові зачистили від росіян ще два села - на Донбасі та на Запоріжжі.