ВІЙНА В Україні Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 770 ворожих солдат та офіцерів

2026-02-12 13:34

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 770 російських загарбників. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 11.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 250 150 (+770) осіб;
  • танків – 11 662 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 24 025 (+5) од;
  • артилерійських систем – 37 213 (+65) од;
  • РСЗВ – 1 641 (+3) од;
  • засобів ППО – 1299 (+1) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 132 153 (+1442) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 78 141 (+172) од.

Нагадаємо, раніше українські військові зачистили від росіян ще два села - на Донбасі та на Запоріжжі.

