ВІЙНА В Україні На кордоні України та Румунії відкрто новий цілодобовий пункт пропуску та міст через Тису

2026-10-09 10:29

На українсько-румунському кордоні офіційно розпочав роботу новий міжнародний автомобільний пункт пропуску «Біла Церква — Сігету-Мармацієй» та новий міст через річку Тиса.

Він має покращити транспортне сполучення між Україною та Румунією.

Головне про новий перехід:

Закарпатська область (Солотвинська громада), що сполучає Україну з румунським повітом Марамуреш. Це третій автомобільний пункт пропуску з Румунією в регіоні та перший новий автомобільний перехід на Закарпатті майже за 20 років.

Режим роботи - цілодобовий.

На першому етапі працює на тимчасовій інфраструктурі виключно для легкових автомобілів (до 400 авто на добу).

У майбутньому тут планують побудувати повноцінний комплекс для вантажівок та автобусів, після чого потужність переходу зросте до 360–400 вантажівок та 50–60 автобусів на добу.

Українська сторона збудувала під’їзну дорогу та встановила модульні пости контролю, тоді як румунська сторона звела сам пункт пропуску та міст через Тису.