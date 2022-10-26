ВОЙНА В Украине Войска рф не отступают из Херсона и готовятся к боевым действиям, – ISW

2022-10-26 20:00

В Институте изучения войны заяаили о том, что российско-фашистские войска готовятся защищать Херсон и не уходят полностью из верхней части Херсонской области.

Аналитики ссылаются на руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, который заявил, что российские войска не отступают из города, а готовятся к боевым действиям в нем.

Этот отчет согласовывается с индикаторами, которые ISW наблюдал в конце октября. "Последние сообщения о российских военных операциях в Херсоне не всегда достаточно четко разграничивали действия в Херсоне и в западной Херсонской области", – говорится в отчете.

Российские войска начали частичный уход из северо-западной части Херсонской области даже во время подготовки к обороне Херсона. По состоянию на обнародование отчета они не начали полного выхода из города или области.

"В то же время, российская позиция в Верхней Херсонщине, вероятно, несостоятельна; а до конца 2022 года украинские войска, вероятнее всего, захватят верхнюю часть Херсонской области", – отметили американские исследователи.