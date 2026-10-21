Головнокомандувач сил НАТО в Європі представив нову стратегію протидії потенційному нападу рашистів
2026-10-21 16:11
НАТО готується до можливого зіткнення з рашистами.
Альянс розглядає удари по Кенігсьбергу, Білорусі та військових об’єктах поблизу Санкт-Петербурга.
Про це повідомляє WSJ.
Головнокомандувач сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич представив стратегію протидії потенційному нападу росії, засновану на досвіді війни в Україні та використанні дронів, роботів і далекобійних ракет.
- Оборона кордонів: створення автономної зони з дронами й наземними роботами для стримування наступу рф.
- Удари по військових цілях: знищення командних пунктів і систем ППО в Калінінградській області, Білорусі та поблизу Санкт-Петербурга.
- Зрив підкріплення: авіація НАТО атакуватиме російські резерви та військові об’єкти в тилу.
- Цифрове управління: обмін розвідданими й координатами цілей у єдиній системі.
- Масштабні навчання: понад 20 тисяч військових беруть участь у Steadfast Duel, де моделюють масштабне протистояння армій.
Водночас Альянс стикається з дефіцитом ракет Patriot PAC-3 та ATACMS, а також невизначеністю щодо подальшої військової присутності США в Європі.