Політика Головнокомандувач сил НАТО в Європі представив нову стратегію протидії потенційному нападу рашистів

2026-10-21 16:11

НАТО готується до можливого зіткнення з рашистами.

Альянс розглядає удари по Кенігсьбергу, Білорусі та військових об’єктах поблизу Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє WSJ.

Головнокомандувач сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич представив стратегію протидії потенційному нападу росії, засновану на досвіді війни в Україні та використанні дронів, роботів і далекобійних ракет.

Оборона кордонів: створення автономної зони з дронами й наземними роботами для стримування наступу рф.

Удари по військових цілях: знищення командних пунктів і систем ППО в Калінінградській області, Білорусі та поблизу Санкт-Петербурга.

Зрив підкріплення: авіація НАТО атакуватиме російські резерви та військові об’єкти в тилу.

Цифрове управління: обмін розвідданими й координатами цілей у єдиній системі.

Масштабні навчання: понад 20 тисяч військових беруть участь у Steadfast Duel, де моделюють масштабне протистояння армій.

Водночас Альянс стикається з дефіцитом ракет Patriot PAC-3 та ATACMS, а також невизначеністю щодо подальшої військової присутності США в Європі.