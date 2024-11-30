С начала войны роССияне потеряли на фронте более 740 тысяч солдат, - Генштаб
2024-11-30 14:30
За сутки с 29 на 30 ноября, армия РФ потеряла на фронте 1740 солдат, 5 танков и 23 артиллерийские системы.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 740 400 (+1740) человек ликвидировано;
- танков - 9463 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 19 355 (+12) ед;
- артиллерийских систем - 20 909 (+23) ед;
- РСЗО - 1253 (+2) ед;
- средства ПВО - 1019 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 792 (+42) ед;
- крылатых ракет - 2851 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 30 431 (+72) ед;
- специальной техники - 3617 (+2) ед.