С начала войны роССияне потеряли на фронте более 740 тысяч солдат, - Генштаб

2024-11-30 14:30

За сутки с 29 на 30 ноября, армия РФ потеряла на фронте 1740 солдат, 5 танков и 23 артиллерийские системы.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.24 ориентировочно составили: