ВОЙНА В Украине С начала вторжения роССияне потеряли в Украине более 692 тысяч солдат, - ВСУ

2024-10-29 21:37

 

За последние сутки с 28 на 29 октября, россияне потеряли на фронте 1360 солдат, 9 боевых бронированных машин и около 90 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщают данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 692 080 (+1360) человек ликвидировано;
  • танков - 9129 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 18 404 (+9) ед;
  • артиллерийских систем - 19 917 (+45) ед;
  • РСЗО - 1241 (+1) ед;
  • средства ПВО - 984 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 939 (+72) ед;
  • крылатых ракет - 2625 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27 749 (+89) ед;
  • специальной техники - 3566 (+10) ед.

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 Ситуация на фронте и ночные обстрелы

По данным ISW, российские захватчики имели успех в Харьковской и Донецкой областях.

Вечером в понедельник, 28 октября, военные агрессора запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед".

Беспилотники залетали в воздушное пространство страны несколькими волнами. В результате падения обломков сбитого БпЛА в Киеве поврежден дом, вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

Кроме того, ночью террористы ударили тяжелой авиабомбой по Харькову. В частном секторе разрушен дом, есть погибшие и раненые среди местных жителей.

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