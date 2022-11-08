Мир Андрей Данилко продал на благотворительном аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри

2022-11-08 11:33

Украинский артист Андрей Данилко на аукционе в Великобритании продал автомобиль легендарного солиста Queen Фредди Меркьюри.

Он приобрел Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года еще девять лет назад за 115 тысяч фунтов, впрочем, на нем он не ездил. Но, с началом полномасштабной войны комик решил продать авто, а все вырученные средства направить на центр реабилитации и протезирования для людей пострадавших от войны.

Отмечается, что покупателем Rolls-Royce стал украинский бизнесмен из Харькова Владимир Носов, занимающийся криптовалютой.

"Сегодня, я стал обладателем уникального лота. Это был благотворительный лот на аукционе Sothebys от Андрея Данилко, а все средства пойдут на создание в современном центре реабилитации и протезирования центра Superhumans, который начнет свою работу уже в начале 2023 года. Что могу сказать? Не могу стоять в стороне, задаю уровень, потому что каждый украинец сейчас - уровень",- сказал он в Instagram.