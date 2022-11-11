Мир фото Легендарный чемпионский болид Шумахера продан на аукционе - цена в два раза превысила стартовую

2022-11-11 15:37

Ferrari F2003-GA культового пилота Королевских гонок стал вторым самым дорогим автомобилем F1, проданным когда-либо на аукционах

В два раза дороже чем предполагалось, был продан на аукционе легендарный болид Формулы-1, на котором чемпионом мира ставал Михаэль Шумахер.

Автомобиль Ferrari F2003-GA ушел с молотка на торгах дома Sotheby's в Женеве. Как сообщает официальный сайт аукциона, частный покупатель приобрел авто, на котором немец завоевал свой шестой чемпионский титул, за 14 873 327 долларов США.

При этом изначально за машину планировалось выручить сумму от 7,6 до 9,6 миллиона долларов. Лот, как оказалось, превысил ожидания почти в два раза.

Таким образом, чемпионский болид F2003-GA стал вторым самым дорогим автомобилем из мира F1, проданным на аукционе, после Mercedes-Benz W196R, на котором побеждал Хуан Мануэль Фанхио. Болид 1954 года выпуска был продан за 29,6 миллиона долларов на аукционе Bonhams в 2013 году.

Напомним, что семикратный чемпион выиграл титул в 2003 году в упорной борьбе с Кими Райкконеном из Макларена и Хуаном-Пабло Монтойей из Уильямса. Немец одержал тогда шесть побед и заработал 93 очка, что на два очка больше, чем финский конкурент (91 очко). Колумбиец финишировал третьим - 82 балла.