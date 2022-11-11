ВОЙНА В Украине фото Італія готова передати Україні потужні системи протиповітряної оборони SAMP/T та Aspide

2022-11-11 22:12

Італія готова надати Україні системи ППО SAMP/T і Aspide. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника італійської урядової коаліції

Представник коаліції заявив, що Рим готовий у найближчий час надати Україні різні системи протиповітряної оборони, включаючи франко-італійські ЗРК середньої дальності SAMP/T і італійські Aspide, а також переносні ракети Stinger.

Проте залишається незрозумілим, скільки систем зможе запропонувати Італія і коли така партія може бути доставлена, сказав чиновник.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто днями розмовляв по телефону з міністром оборони США Ллойдом Остіном і пообіцяв підтримувати Україну у боротьбі з російським вторгненням «стільки, скільки буде потрібно».

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