Курйози Неочікувані штрафи у 500 євро для туристів - як не потрапити у пастку місцевих правил за кордоном

2026-06-26 16:48

Туристам, які планують відвідати Італію, варто уважно ознайомитися з місцевими правилами. Деякі звичні дії можуть коштувати чималих грошей, особливо у популярних туристичних містах. Про це розповіла тревел-журналістка Джої Гендлер, яка під час своєї першої подорожі до Італії ледь не отримала штраф у Венеції, пише The Mirror.

За словами мандрівниці, вона навіть не підозрювала про існування такого обмеження.

Після екскурсії містом журналістка довго шукала місце для обіду, але всі заклади були переповнені. Тоді вона придбала джелато та вирішила перепочити на сходах у затінку.

"Я вже збиралася скуштувати першу ложку, коли працівники неподалік почали жестикулювати, показуючи, щоб я підвелася", - згадала туристка.

Як з'ясувалося, у Венеції заборонено сидіти на сходах, мостах, набережних, біля історичних пам'яток та інших громадських об'єктів під час вживання їжі чи напоїв. За порушення цього правила передбачено штраф від 100 до 200 євро.

Такі вимоги офіційно опубліковані на сайті міської влади. Місцева адміністрація пояснює, що обмеження запроваджені для підтримання чистоти, безпеки та збереження історичного вигляду міста.

Окрім цього, у Венеції туристам заборонено купатися в каналах, годувати голубів і чайок, гуляти містом у купальниках, викидати сміття у недозволених місцях, їздити велосипедом у певних районах та ночувати у громадських просторах.

Залежно від порушення розмір адміністративних штрафів може сягати 500 євро. У деяких випадках до порушників також можуть застосувати тимчасову заборону на перебування у певних частинах міста.

Водночас туристів у Венеції очікують і додаткові витрати. Місто стало першим у світі, яке запровадило плату за вхід для одноденних відвідувачів. Спочатку вона становила 5 євро та діяла лише у найзавантаженіші дні сезону, однак згодом систему розширили.

Попри це, нововведення викликає суперечки серед місцевих політиків. Частина з них вважає, що плата за вхід суперечить статусу Венеції як відкритого міста та перетворює його на туристичний атракціон.