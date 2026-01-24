Світ В Італії археологи зробили сенсаційне відкриття - знайдено легендарну базиліку Марка Вітрувія

2026-01-24 12:36

В Італії археологи зробили сенсаційне відкриття - у місті Фано знайдено базиліку, детально описану римським архітектором і інженером Марком Вітрувієм Полліоном у його знаменитому трактаті De Architectura. Про це повідомило Міністерство культури Італії.

Руїни споруди виявили під час реконструкції площі Андреа Коста. Базиліка має прямокутний план і 12 колон по периметру: вісім уздовж довгих сторін і чотири - вздовж коротких. Археологи зіставили знайдені залишки з кресленнями та описами Вітрувія й підтвердили їхню повну відповідність.

Міністр культури Італії Алессандро Джулі назвав відкриття історичним: "Історія археології та досліджень, з урахуванням сучасних інструментів, що є в нашому розпорядженні, поділяється на до і після: до відкриття і після відкриття базиліки Вітрувія. Наукова цінність є абсолютною, знайдені елементи наочно демонструють, що Фано було і є серцем найдавнішої архітектурної мудрості західної цивілізації, від античності до наших днів".

Пошуки цієї споруди тривали кілька століть. Перші натяки на її існування з’явилися ще у 2022 році, коли на вулиці Вітрувія археологи знайшли муровані конструкції та підлоги з дорогого мармуру. Це вказувало на наявність у місті престижних громадських будівель античної доби.

Марк Вітрувій Полліон жив у I столітті до н. е. та був одним із найвпливовіших теоретиків архітектури Стародавнього Риму. Під час громадянської війни він служив військовим інженером у війську Юлія Цезаря, де займався будівництвом баліст і бойових машин.

У своїй праці Десять книг про архітектуру Вітрувій узагальнив знання античних греків і римлян про будівництво, містобудування, пропорції та естетику - і саме цей трактат став основою європейської архітектурної традиції на століття вперед.