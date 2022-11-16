ВОЙНА В Украине фото Україна отримала від Литви чергову партію сучасних бронетранспортерів М113

2022-11-16 10:29

Україна отримала від Литви чергову партію бронетранспортерів М113, - міністр оборони країни Арвідас Анушаускас

«Додаткова військова підтримка від Литви досягла призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць зі 120-мм самохідними мінометами та 2 одиниці з радіолокатором управління вогнем) та боєприпаси», - написав він.

Анушаускас зазначив, що всього Литва відправила до України вже 62 М113 різного призначення.

Нагадаємо, раніше в Україну з Литви прибули 13 потужних генераторів. Окрім того, народ Литви зібрав 250 тис доларів на купівлю морського дрона для ЗСУ.

subscriber subscriber

Еще по теме

Бронированные внедорожники и техника: Литва передала Украине новую партию военной помощи

2022-10-29 18:00

Литва отремонтировала немецкие САУ PzH 2000: они возвращаются на поле боя в Украину

2022-10-15 13:00

Литва отправила Украине очередную партию военной помощи – 105-мм гаубицы

2022-10-06 14:29

Рф пошла на самое масштабное в истории сокращение сил у границ с Литвой, Эстонией и Латвией

2022-10-03 14:31

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

КАРТА Украинские защитники освободили уже более половины временно оккупированных территорий

2022-11-16 14:31

СМИ Херсон был центром кампании по ассимиляции граждан, но показал оккупантам первую часть своего названия

2022-11-16 13:35

Как найти и выбрать доступную сеть, если исчезнет мобильная связь и интернет

2022-11-16 12:28

КАРТА Институт изучения войны раскрыл ближайшие военные планы оккупантов

2022-11-16 11:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

КАРТА Украинские защитники освободили уже более половины временно оккупированных территорий 2022-11-16 14:31
СМИ Херсон был центром кампании по ассимиляции граждан, но показал оккупантам первую часть своего названия 2022-11-16 13:35
Как найти и выбрать доступную сеть, если исчезнет мобильная связь и интернет 2022-11-16 12:28
КАРТА Институт изучения войны раскрыл ближайшие военные планы оккупантов 2022-11-16 11:35