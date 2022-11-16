Україна отримала від Литви чергову партію бронетранспортерів М113, - міністр оборони країни Арвідас Анушаускас
«Додаткова військова підтримка від Литви досягла призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць зі 120-мм самохідними мінометами та 2 одиниці з радіолокатором управління вогнем) та боєприпаси», - написав він.
Анушаускас зазначив, що всього Литва відправила до України вже 62 М113 різного призначення.
Нагадаємо, раніше в Україну з Литви прибули 13 потужних генераторів. Окрім того, народ Литви зібрав 250 тис доларів на купівлю морського дрона для ЗСУ.