ВІЙНА В Україні Україна та Литва прискорять реалізацію програм ППО та антибалістичних проектів

2026-09-18 09:29

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький і глава уряду Литви Міндаугас Сінкявічюс обговорили подальшу оборонну підтримку України, зокрема посилення протиповітряної оборони та розвиток антибалістичних програм. Про це повідомив Корецький.

За словами Корецького, ці питання були серед головних під час переговорів. Він наголосив, що Україна високо цінує допомогу Литви, яка взяла на себе зобов’язання щороку спрямовувати на військову підтримку України щонайменше 0,25% свого ВВП.

Окремо прем’єр розповів про угоду Drone Deal, яка передбачає співпрацю двох країн у сфері безпілотників. Її практична реалізація затрималася через зміну урядів в Україні та Литві, однак тепер сторони готові перейти до конкретних кроків.

"Є налаштування двох країн на прискорення всіх процесів і перехід до практичної імплементації угоди Drone Deal", - сказав Корецький.

Він додав, що вже під час наступної зустрічі сторони розраховують говорити про перші результати.

Також Україна розраховує на підтримку Литви під час її головування в Раді ЄС у першій половині 2027 року. Корецький висловив сподівання, що цей період стане часом "активних і вагомих рішень", які наближатимуть Україну до членства в Євросоюзі.