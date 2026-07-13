Політика Литва готує зміни до конституції заради розміщення ядерної зброї

2026-07-13 10:28

У Литві обговорюють можливість скасування конституційної заборони на розміщення ядерної зброї.

Як повідомляє Euronews, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що норма Конституції, яка забороняє розміщення зброї масового ураження та створення іноземних військових баз, потребує перегляду в умовах сучасних безпекових викликів.

Наразі винятком є постійна присутність військ НАТО — у Литві розгорнута німецька бригада чисельністю до 5 тисяч військовослужбовців.

За словами президента, тепер необхідно визначити, яким шляхом можуть бути внесені зміни до Конституції — через голосування в парламенті або шляхом референдуму.

Раніше, на початку літа, подібні законодавчі зміни щодо можливості розміщення ядерної зброї ухвалила Фінляндія.