Коронавирус Эпидемия коронавируса: клиенты Киевстар, Vodafone и Lifecell получат бесплатные звонки

2020-03-15 15:30 267

Звонки с мобильных телефонов на "горячие линии" госучреждений Украины станут бесплатными

Звонки с мобильных телефонов на номера «горячих линий» государственных учреждений Украины в связи с распространением коронавируса Covid-19 станут бесплатными.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграмм-канале.

«Мы договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины (Водафон, Лайфсел и Киевстар) о бесплатных звонках из роуминга на номера государственных горячих линий по распространению коронавируса», — отметил премьер-министр.

Как отмечается, в специальной смс-рассылке украинцы за рубежом также получат информацию об обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, правительственного контактного центра и др.) для оперативного решения насущных вопросов.

«Мы искренне благодарны мобильным операторам за эту важнейшую взаимодействие и понимание!» — резюмировал премьер-министр.

Ранее сообщалось о том, как премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев на время отказаться от междугородних поездок по Украине.

Премьер также напомнил о том, что в Украине продолжает действовать трехнедельный карантин в учебных заведениях, а также ограничения на проведения массовых мероприятий.

Также Украина закрывает границы из-за коронавируса. Речь идет о закрытии автомобильных и пешеходных переходов, а также железнодорожных контрольных пунктов.

При этом, самый крупный авиаперевозчик в стране «Международные авиалинии Украины» отменяет ряд рейсов в 16 стран мира и некоторые рейсы по Украине.

Пассажиров призвали оставлять свои контактные данные при бронировании, чтобы быть проинформированными о любых изменениях в расписании заранее.

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