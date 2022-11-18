В Литве купили для Украины новый морской беспилотник на собранные ранее 250 тысяч долларов. Об этом написал в Twitter литовский журналист Андрюс Тапинас, который ранее собирал средства на дрон Bayraktar для Украины.
"Это официально. Литовцы купили для Украины морской беспилотник за $250 000 и, набрав потрясающие 12 000 голосов всего за несколько часов, назвали его "PEACE Дец", - говорится в сообщении.
Черноморский флот эрефии стал еще на шаг ближе к тому, чтобы отправиться в направлении руССкого военного корабля и вслед за своим флагманом ракетным крейсером "московия" уйти под воду.
"Продолжается финансирование еще одного беспилотника из Литвы", - добавил Тапинас.