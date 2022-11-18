ВОЙНА В Украине фото Литва купила для Украины новый морской беспилотник "PEACE Дец"

2022-11-18 21:36

В Литве купили для Украины новый морской беспилотник на собранные ранее 250 тысяч долларов. Об этом написал в Twitter литовский журналист Андрюс Тапинас, который ранее собирал средства на дрон Bayraktar для Украины.

"Это официально. Литовцы купили для Украины морской беспилотник за $250 000 и, набрав потрясающие 12 000 голосов всего за несколько часов, назвали его "PEACE Дец", - говорится в сообщении.

Черноморский флот эрефии стал еще на шаг ближе к тому, чтобы отправиться в направлении руССкого военного корабля и вслед за своим флагманом ракетным крейсером "московия" уйти под воду.

"Продолжается финансирование еще одного беспилотника из Литвы", - добавил Тапинас.