ВОЙНА В Украине ПОЛНЫЙ СПИСОК За неделю спасатели развернули в Украине 979 Пунктов несокрушимости - карта их размещения

2022-11-28 08:26

За неделю ГСЧС развернула 979 Пунктов несокрушимости в Украине, сообщает пресс-служба Министерства Внутренних Дел.

"Всего с начала функционирования 18 ноября, в Пунктах несокрушимости оказана помощь уже более 67 400 лицам, из них в мобильных пунктах на базе палаток – более 57 250 гражданам", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "комплектование и функционирование указанных пунктов осуществляется с учетом имеющегося ресурса органов исполнительной власти и местного самоуправления".

Украинцам рекомендуют заранее записать адреса ближайших Пунктов несокрушимости на случай отключения связи или электроэнергии, чтобы знать, где найти убежище.

О ближайшем Пункте несокрушимости можно узнать на сайте nezlamnist.gov.ua

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что "пункты несокрушимости", которые начали действовать по всей Украине в условиях обесточивания из-за российских ракетных ударов, будут функционировать круглосуточно и бесплатно как места временного пребывания.

На специальном сайте nezlamnist.gov.ua размещена карта таких пунктов, которая постоянно обновляется.