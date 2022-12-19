ВОЙНА В Украине КАРТА Кількість Пунктів незламності в Україні буде збільшено - працюватимуть вони цілодобовою

2022-12-19 13:32

Уряд планує збільшити кількість Пунктів незламності і зробить їхню роботу цілодобовою. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що на сьогоднішній день працює п'ять тисяч пунктів. Крім того, уряд планує збільшити їхню кількість утричі.

Також буде уніфіковано їхню роботу - українці отримуватимуть однаковий набір послуг у всіх пунктах, як мобільних, так і стаціонарних.

Кожен в обов'язковому порядку повинен бути забезпечений: генераторами та пальним; автономним опаленням (твердопаливними котлами, тепловими гарматами, конвекторами, обігрівачами тощо); засобами доступу до Інтернету, зокрема через термінали Starlink; зв'язком (рація, стаціонарний телефон) для виклику екстрених служб; запасами питної та технічної води; засобами особистої гігієни, туалетами тощо.

До роботи у пунктах незламності можуть залучатися медики, психологи, соціальні працівники, громадські організації та волонтери. Кожен "Пункт незламності" повинен охороняти поліція, добровольці чи служба охорони.

Мапа таких пунктів є на сайті nezlamnist.gov.ua (оновлюється в режимі онлайн).

 

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