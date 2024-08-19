ВОЙНА В Украине Большие потери мешают оккупантам продвигаться на Покровском направлении, - НГУ

2024-08-19 20:04



Ежедневно, когда Силы обороны Украины уничтожают одну группу оккупантов, за ней идет в наступление сразу другая.

Большие потери российских захватчиков затрудняют им продвигаться на Покровском направлении. Об этом подполковник, пресс-офицер бригады "Червона калина" Николай Коваль сказал в эфире телеканала "Киев24".

"В первую очередь, они хотят дойти до дороги. Это может быть не только через Покровск. Может быть и через Мирноград. Враг пытается идти вперед, но, из-за больших потерь, он также не может это делать, потому что мы круглосуточно и каждый день очень максимально стараемся проводить работу, чтобы ни пехота, ни техника не смогла пройти", - отметил Коваль.

Он сообщил, что за прошедшие сутки его бригадой было уничтожено три вражеские группы, которые штурмовали украинские позиции. Эти группы составляли около 40 оккупантов.

"Это каждый день. Мы видим и знаем заранее, когда они начинают передвигаться. Но, как только мы уничтожаем одну группу, за ней заходит снова другая группа", - отметил Коваль.

Война в Украине - ситуация на Покровском направлении

Генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко считает, что ситуация на Покровском направлении фронта в Украине ухудшается и требует изменения подхода. Россияне сосредоточились на продвижении в сторону трассы Константиновка - Покровск. По мнению эксперта, нужно стратегически менять всю ситуацию для начала путем нанесения российскими войскам массового поражения.