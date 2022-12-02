ВОЙНА В Украине Бельгія відправить Україні надсучасні підводні дрони та мобільні лабораторії

2022-12-02 18:28

Глава Міноборони країни заявила, що Рада міністрів затвердила новий пакет військової допомоги Україні й до нього увійдуть 10 підводних безпілотників та дві мобільні лабораторії.

"Ці безпілотники дозволяють виявляти всі підводні загрози: і міни, і шпигунське обладнання.

Це нові високі технології, які нададуть їм велику допомогу. Бельгійська армія вже має ці машини", - зазначила вона.

Також Бельгія надасть українським військовим мобільні лабораторії, які можна "розгорнути поблизу хімічного, бактеріологічного, радіологічного або ядерного інциденту".

 

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ВОЙНА В Украине

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КАРТА Институт изучения войны рассекретил позиции оккупантов на Левобережье Днепра - где окапывается враг 2022-12-02 19:31
Бельгія відправить Україні надсучасні підводні дрони та мобільні лабораторії 2022-12-02 18:28