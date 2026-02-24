ВІЙНА В Україні Рада Безпеки ООН сьогодні проведе спецзасідання до четвертої річниці війни в Україні

2026-02-24 13:30

Рада Безпеки ООН проведе у вівторок спеціальне засідання для обговорення наслідків чотирьох років повномасштабної війни росії проти України. 

Згідно з розкладом роботи Радбезу ООН, засідання почнеться пройде о 15:00 за нью-йоркським часом (22:00 за Києвом).

Очікується, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш проведе брифінг щодо ситуації в Україні.

Тим часом Інтерфакс-Україна інформує, що сьогодні Гутерреш під час відкриття 61 сесії Ради з прав людини у Женеві підтвердив заплановане звернення 24 лютого.

"Завтра я маю виступити перед Радою Безпеки з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - сказав він і додав, що "настав час покласти край кровопролиттю".

Нагадаємо, днями генсек ООН висловився про мир в Україні. На думкуАнтоніу Гутерриша, справедливий мир має повністю забезпечувати територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

