Світ Папа Римський Лев XIV закликав покласти край війні в Україні

2026-08-14 10:31

Війна породжує лише ще більше війни та спричиняє величезні страждання.

Настав час покласти край цьому порочному колу насильства та дати простір дипломатії й діалогу, щоб відкрити шлях до миру, — заявив Папа Римський Лев XIV у проповіді.

Продовжують надходити тривожні повідомлення про вбивства та поранення невинних людей в Україні та на росії.

Ці інциденти відбуваються один за одним, ба навіть множаться, що призводить до дедалі більшої кількості жертв серед цивільного населення, зокрема серед дітей.

Мої думки – з родинами жертв, пораненими та всіма, хто страждає через триваючий конфлікт.

Перед обличчям такого великого горя я знову звертаюся з щирим закликом до дотримання гуманітарного права та до припинення обома сторонами атак на цивільні об’єкти, – сказав понтифік.

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