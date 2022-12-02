ВОЙНА В Украине фото Польща на найвищому рівні розглядає перекидання батарей ППО Patriot на західні регіони України

2022-12-02 22:12

Польща на найвищому політичному рівні розгляне сценарій перекидання батареї ППО Patriot на західні регіони України, - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

«Системи Patriot ще не прибули до Польщі. Коли вони прибудуть, ми обов’язково разом з президентом і головою Міноборони вирішимо питання їх детального розміщення», — пояснив Моравецький.

Такий міцний надсучасний щит ППО може захистити не тільки польське небо, а й убезпечили українські землі від підступного ворога, який порушив вже всі правила війни.