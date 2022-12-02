ВОЙНА В Украине фото Польща на найвищому рівні розглядає перекидання батарей ППО Patriot на західні регіони України

2022-12-02 22:12

Польща на найвищому політичному рівні розгляне сценарій перекидання батареї ППО Patriot на західні регіони України, - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

«Системи Patriot ще не прибули до Польщі. Коли вони прибудуть, ми обов’язково разом з президентом і головою Міноборони вирішимо питання їх детального розміщення», — пояснив Моравецький.

Такий міцний надсучасний щит ППО може захистити не тільки польське небо, а й убезпечили українські землі від підступного ворога, який порушив вже всі правила війни.

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роССия — это террористическая организация, она не принадлежит цивилизованному миру — Владимир Зеленский 2022-12-02 21:36
фото У Чехії вимагають відключити від води та електрики посольство росії в Празі 2022-12-02 20:34
КАРТА Институт изучения войны рассекретил позиции оккупантов на Левобережье Днепра - где окапывается враг 2022-12-02 19:31