Політика США провели перше успішне випробування надсучасної системи протиракетної оборони Golden Dome

2026-06-29 10:27

Війcькові США провели перше успішне випробування нової системи протиракетної оборони (ПРО) Golden Dome (Золотий купол). Про це повідомив очільник Пентагону Піт Гегсет у соцмережі Х.

"Перше випробування проєкту Золотий купол для Америки (GDA) пройшло з повним успіхом – і для мене честь стати свідком цього особисто", – написав він.

Гегсет уточнив, що "була використана передова технологія спрямованої енергії та система динамічного автономного ураження (DDAD), яка бездоганно й автономно навела на ціль і знищила безліч загроз, що наближалися".

"Це випробування пройшло згідно з планом і динамічно нейтралізувало кожну загрозу", – запевнив шеф Пентагону.

За словами Гегсет, "наші елітні військовослужбовці інтегрувалися з технологіями нового покоління, щоб зупинити безпілотники та крилаті ракети, що наближалися", і що компанії, як старі, так і нові, "конкурують, співпрацюють і перемагають, виконують пріоритетні завдання президента Трампа".

Він наголосив, що президент США Дональд Трамп втілює в життя бачення президента Рейгана щодо Стратегічної оборонної ініціативи (СОІ).

"Завдяки Золотому куполу міністерство оборони захищатиме нашу батьківщину потужніше, ніж будь-коли раніше. Золотий купол – реальний, потужний і рухається до мети", – резюмував він.

У свою чергу портал Axios повідомив, що Гегсет і технічний директор Пентагону Еміль Майкл були особисто присутні на випробуваннях мікрохвильової та лазерної зброї на полігоні в штаті Нью-Мексико.

Стверджується, що серед продемонстрованої зброї на ракетному полігоні White Sands був армійський багатоцільовий високоенергетичний лазер. Він розроблений на основі високоенергетичної лазерної системи Locust від американської компанії AeroVironment.

Золотий купол – це проєкт масштабної багаторівневої системи протиракетної та протиповітряної оборони, призначений для захисту території США від балістичних, гіперзвукових і крилатих ракет. Проєкт розробляється з 2025 року під керівництвом Космічних сил та Міноборони США.