ВОЙНА В Украине Украинцев предупредили о проблемах с оформлением загранпаспортов

2022-12-01 19:00

 

По состоянию на сегодня Государственная миграционная служба (ГМС) не фиксирует очередей на оформление ID-карт в Украине, однако есть некоторые проблемы с оформлением загранпаспортов.

Об этом сообщила председатель ГТСУ Наталья Науменко во время информационного телемарафона.

"Несмотря на то, что есть перебои с электроэнергией, миграционная служба пытается максимально быстро и оперативно оформлять документы. У нас вообще сейчас нет очереди на оформление ID-карт. Есть определенное напряжение с загранпаспортами, это связано с определенной логистикой и процессами их печати, но также мы наблюдаем, что и ГМСУ, и полиграфкомбинат "Украина" в этом плане работают довольно таки мощно", - отметила она.

Оформление загранпаспортов

С начала полномасштабного вторжения России в Украину по состоянию на начало ноября Государственная миграционная служба оформила более 2,1 млн загранпаспортов. 

Гражданам Украины, которые из-за войны выехали за границу, разрешили получать сразу два паспорта: внутренний и зарубежный.

В Украине с 1 ноября подорожало срочное оформление внутреннего и загранпаспорта, а также ряда других документов.

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