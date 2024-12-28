ВОЙНА В Украине Троянский снаряд Кима: Северокорейские боеприпасы быстро уничтожают артиллерию врага

2024-12-28 08:28

На Харьковском направлении враг активно использует боеприпасы и живую силу, привлеченную из Северной Кореи. Однако качество северокорейского оружия вызывает серьезные проблемы. Об этом заявил офицер Четвертой бригады ОП Рубеж Национальной гвардии Украины Владимир Черняк в эфире телемарафона.

По его словам, боеприпасы КНДР часто разрываются в канале ствола пушки или сразу же после выстрела, что приводит к значительным потерям артиллерийских средств врага.

Радиоперехваты подтверждают многочисленные жалобы захватчиков на эти неисправности.

Черняк определил ключевые проблемы оккупантов:

Некачественное оружие: северокорейские снаряды обладают низкой точностью и часто приводят к поломке артиллерийских установок.

Массовая гибель северокорейских солдат: по словам Черняка, бойцы КНДР, которые используются как живая сила, терпят значительные потери на поле боя.

Он отметил, что оккупанты все еще активно применяют FPV-дроны, которые создают существенные трудности для обороны украинских позиций. На одну украинскую позицию в течение дня может прилетать до 50 FPV-дронов.