Троянский снаряд Кима: Северокорейские боеприпасы быстро уничтожают артиллерию врага

На Харьковском направлении враг активно использует боеприпасы и живую силу, привлеченную из Северной Кореи. Однако качество северокорейского оружия вызывает серьезные проблемы. Об этом заявил офицер Четвертой бригады ОП Рубеж Национальной гвардии Украины Владимир Черняк в эфире телемарафона.
По его словам, боеприпасы КНДР часто разрываются в канале ствола пушки или сразу же после выстрела, что приводит к значительным потерям артиллерийских средств врага.
Радиоперехваты подтверждают многочисленные жалобы захватчиков на эти неисправности.
Черняк определил ключевые проблемы оккупантов:
Он отметил, что оккупанты все еще активно применяют FPV-дроны, которые создают существенные трудности для обороны украинских позиций. На одну украинскую позицию в течение дня может прилетать до 50 FPV-дронов.