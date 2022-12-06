ВОЙНА В Украине фото "Частично поврежденный" роССийский Ту-22М3 на аэродроме Дягилево

2022-12-06 16:30

 

Российская пропаганда после атаки на авиабазу "Дягилево" и "Энгельс" сообщала, что повреждения бомбардировщиков Ту-22 "достаточно незначительны", а российским силам "удалось" ликвидировать беспилотники, которые хотели атаковать аэродромы. Однако фото из соцсетей свидетельствуют об обратном

В соцсетях появились фото поврежденного российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме Дягилево в Рязанской области РФ.


Отметим, что аэродром "Дягилево" располагается в Рязани и на его территории хранится немало вражеских летательных аппаратов, в частности Ту-22. Как бы Кремлю не хотелось скрыть собственную уязвимость и демонстрировать только "величество", пока ему это не удается.

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