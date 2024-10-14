ВОЙНА В Украине видео В рф на военном аэродроме произошел пожар, уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134 — ГУР

2024-10-14 16:48

На аэродроме Оренбург-2 в России в ночь на 13 октября сожгли военно-транспортный самолет Ту-134, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в понедельник, 14 октября.

Отмечается, что самолет был уничтожен в результате пожара на аэродроме. Борт принадлежал 117-му военно-транспортному авиаполку ВС РФ.

Такие советские самолеты используются, в частности, для транспортировки руководящего состава Минобороны страны-агрессора, указывает ГУР.

Разведка не уточняет деталей.

Военный аэродром Оренбург-2 расположен в шести километрах от Оренбурга. Согласно открытым данным, на нем дислоцируется отдельный 117-й военно-транспортный авиаполк 18-й дивизии военно-транспортной авиации РФ.