Мир Финляндия заявляет о роССийском следе в деле о повреждении электрокабеля Estlink 2

2024-12-27 12:29

Полиция Финляндии нашла "российский след" в деле о повреждении электрокабеля Estlink 2. Об этом сообщает Yle.

Кабель Estlink 2 мощностью 658 МВт, пролегающий между Эстонией и Финляндией, был отключен в результате аварии 25 декабря. Между двумя странами продолжает работать другая линия-Estlink 1, но ее пропускная способность составляет всего 358 МВт.

Компания Fingrid, ответственная за финские электросети, сообщила, что на момент инцидента у кабеля было два судна, однако не уточнила их идентификацию.

Сервис MarineTraffic, отслеживающий морское движение, сообщил, что одно из судов (Xin Xin Tian 2) - контейнеровоз под флагом Гонконга.

Шведский сервис Aftonbladet добавил, что второе судно (танкер Eagle S) было зарегистрировано под флагом Островов Кука и шло из Санкт-Петербурга в Египет. Этот танкер входит в теневой флот России. Отмечается, что к моменту обнаружения повреждения кабеля судно снизило скорость.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что неисправность не повлияет на электроснабжение страны. Однако полиция начала расследование происшествия, рассматривая, в частности, версию о вандализме.

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