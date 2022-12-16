ВОЙНА В Украине Освободить Запорожскую область будет проще, чем Херсонскую, — Алексей Арестович

2022-12-16 20:34

Освободить Запорожскую область будет проще, чем Херсонскую, где украинские защитники пролили немало крови. Такое мнение высказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, мы однозначно зайдем в Запорожскую область – Мелитополь, Бердянск, Энергодар.

"В Херсонской области были ирригационные каналы, каждый из которых противотанковый ров. Накопить силы и форсировать невозможно. Мы там пролили изрядно крови – и своей, и чужой. Было очень сложно.

В Запорожской же области украинская армия сможет обойти по флангам и окружить оборонительные позиции российских войск", — заявил он.