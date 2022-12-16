Освободить Запорожскую область будет проще, чем Херсонскую, — Алексей Арестович

Освободить Запорожскую область будет проще, чем Херсонскую, где украинские защитники пролили немало крови. Такое мнение высказал советник Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, мы однозначно зайдем в Запорожскую область – Мелитополь, Бердянск, Энергодар.
"В Херсонской области были ирригационные каналы, каждый из которых противотанковый ров. Накопить силы и форсировать невозможно. Мы там пролили изрядно крови – и своей, и чужой. Было очень сложно.
В Запорожской же области украинская армия сможет обойти по флангам и окружить оборонительные позиции российских войск", — заявил он.