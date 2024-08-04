ВОЙНА В Украине Одну из категорий мобилизованных могут освободить от службы: в Раде наработан законопроект

2024-08-04 14:30

 

В понедельник, 5 августа, Рада рассмотрит соответствующий законопроект об изменениях в законодательство.

В комитете наработан законопроект, который запретит призывать военнообязанных от 18 до 25 лет, которые отслужили срочную службу или закончили военную кафедру.

Такое мнение высказал секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью NV.

"В понедельник мы его рассматриваем. В этом законопроекте будет история запрета призыва вот этих военнообязанных. И норма о том, что если такие люди попали на фронт в этот период, у них будет право на увольнение. Сейчас мы рассматриваем такой вопрос", – сказал он.

Он заверил, что 19-летних ребят не мобилизуют в Вооруженные силы, только по собственному желанию.

"Я думаю, что людей 19-ти лет (среди мобилизованных - ред.) нет, потому что эта история закончилась как раз от 2022 года. Уже такие справки не давали, что человек ограниченно пригоден в военное время и непригоден в мирное время. Они выдавались до 2022 года. В чем была проблема? У нас запрещен призыв призывников с 18 до 25 лет. Призывник - это человек, который не служил в армии, который не имеет военного билета, который не имеет военной кафедры. И он не призывается, только по собственному желанию", - отметил он. 

Костенко отметил, что согласно действующему законодательству, эта категория военнообязанна, поэтому были призваны.

"Есть эта категория людей, которые получили, например, в 20 лет военный билет, что он ограниченно пригоден во время военного положения, а непригоден во время мирного, и в армию на срочную службу он не пойдет... Но когда он получает военный билет, он становится военнообязанным. И у нас эти категории не менялись. У нас были военнообязанные и призывники. И после того, как был принят закон, ничего же не изменилось: они были военнообязанные, они продолжали идти в Вооруженные силы", - пояснил он.

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