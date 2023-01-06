ВОЙНА В Украине фото Baykar завершує випробування нового ударного БПЛА AKINCI, який скоро буде в Україні

2023-01-06 15:37

Baykar завершує випробування нового ударного БПЛА AKINCI — першого у світі серійного багатоцільового БПЛА, здатного працювати як по наземних цілях, так і по повітряних.

Цей турецький безпілотний ударний авіакомплекс вражає цілі будь-якими боєприпасами турецького та натівського виробництва. Від високоточних малогабаритних з лазерною головкою самонаведення ROKETSAN МАМ-L / МАМ-Т до крилатої ракети ROKETSAN ÇAKIR. Плюс набір керованих боєприпасів класу повітря – земля та повітря – повітря.

Також Іноваційна риса Akıncı — здатність використовувати керовані ракети класу "повітря-повітря" (РПП), зокрема турецькі Bozdoğan з інфрачервоним наведенням (IIR) та BVRAAM Gökdoğan ("вистрілив і забув").

Ще одна інновація — використання крилатих ракет сімейства SOM із дальністю понад 275 км, призначених для ураження командних пунктів супротивника, об'єктів ЗРК, укріплених бункерів кораблів або інших цілей, які потребують точного влучення.

Для розміщення цих боєприпасів на безпілотнику Akıncı передбачено дев'ять вузлів — до восьми під крилом і ще один під фюзеляжем. Останній призначений для розміщення найважчих боєприпасів.