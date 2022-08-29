ВОЙНА В Украине Компания по производству Байрактаров заявила, что рф не получит ни одного беспилотника

2022-08-29 08:25

Компания по производству "Байрактаров" Baykar заявила, что не считает возможным поставлять свои беспилотники армии рф - гендиректор компании Халук Байрактар

Он заявил, что компания "полностью на стороне Украины"

"Сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их [москве дроны].

В этот период вся наша поддержка полностью на стороне Украины. Поскольку у нас очень крепкая связь, и Украина подвергается очень несправедливой, агрессивной и необоснованной атаке.

И поэтому, ничто не затмит наше сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция по этому поводу ясна"