ВОЙНА В Украине В Украине началось строительство завода по производству беспилотников Bayraktar

2023-07-10 13:32

Похоже уже в обозримом будущем Украина сможет сама обеспечивать себя современными ударными беспилотниками.

Турецкая компания Baykar начала строить в Украине завод по производству беспилотников Bayraktar. Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин в эфире телемарафона в понедельник, 10 июля.

"Завод начал строиться на деле, а не только на меморандуме. Это именно тот крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, потом были остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам", – заявил Камышин.

Напомним, в августе 2022 года стало известно, что строительство в Украине завода по производству дронов Bayraktar находится на этапе подготовки. Был разработан проект завода и куплен земельный участок.

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